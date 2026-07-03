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Kazne idu do 5.000 evra: Ko nema ovaj uređaj, u EU može da mu strada novčanik
U Evropskoj uniji su od 1. jula 2026. godine stupile na snagu izmene propisa koje značajno menjaju pravila za međunarodni komercijalni prevoz robe lakim dostavnim vozilima. Posebno su pogođeni prevoznici koji koriste kombije mase između 2,5 i 3,5 tone, jer se uvodi obavezna oprema i stroža kontrola radnog vremena vozača.
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