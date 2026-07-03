Od početka jula 2026. godine u svim državama Evropske unije primenjuju se nova pravila koja menjaju način rada u sektoru međunarodnog drumskog transporta robe. Fokus je stavljen na laka komercijalna vozila, odnosno dostavna vozila ukupne mase od 2,5 do 3,5 tone koja se koriste u komercijalne svrhe preko granica.

Najviše pažnje privukle su pojačane kontrole u Austriji, gde su inspekcijske službe već intenzivirale nadzor na putevima. Prevoznici iz više zemalja prijavljuju detaljne provere dokumentacije, opreme i usklađenosti vozila sa novim evropskim propisima, što je dodatno skrenulo pažnju na obaveze koje sada važe na nivou cele Evropske unije.

Prema novim pravilima, sva laka komercijalna vozila koja obavljaju međunarodni prevoz robe uz naknadu moraju biti opremljena pametnim tahografom druge generacije, poznatim kao Smart Tachograph 2 (G2V2). Ovaj uređaj omogućava precizno evidentiranje vremena vožnje, pauza i dnevnog odmora, čime se pooštrava kontrola poštovanja propisa o radnom vremenu vozača.

Obaveza ugradnje se odnosi isključivo na vozila koja se koriste u međunarodnom komercijalnom transportu, dok privatna upotreba kombija, kao i turistička i kamperska putovanja, nisu obuhvaćena ovim pravilima. Drugim rečima, privatni vozači i putnici ne podležu obavezi ugradnje tahografa.

Kaznena politika razlikuje se od države do države članice Evropske unije. U zavisnosti od težine prekršaja, kazne se kreću od nekoliko stotina evra pa sve do 5.000 evra. Pored novčanih sankcija, u određenim slučajevima moguće je i privremeno isključenje vozila iz saobraćaja dok se ne otklone uočene nepravilnosti.

Za prevoznike koji planiraju ugradnju uređaja, troškovi se u proseku kreću između 1.500 i 2.000 evra po vozilu, pri čemu cena zavisi od tehničke pripremljenosti i opreme samog kombija.

S obzirom na to da se propisi primenjuju na teritoriji cele Evropske unije, stručnjaci upozoravaju da se ne sme oslanjati samo na lokalne kontrole ili pojedinačne slučajeve. Iako je Austrija među prvim zemljama koje su pojačale nadzor, ista pravila važe u svim državama članicama, pa neusklađenost može dovesti do ozbiljnih finansijskih posledica, zadržavanja vozila i prekida transportnih operacija, pišu Vrele gume.