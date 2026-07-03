Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala su, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala, Upravom za tehniku, PU za grad Beograd i BIA, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda.

Maloletnik je osumnjičen da je zajedno sa drugim licima učestvovao u pokušaju iznude u iznosu od dva miliona evra od vlasnika više poslovnih objekata na teritoriji grada Beograda.

Nakon saslušanja, maloletniku je sudija za prethodni postupak odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

BONUS VIDEO