Kada voda u sudoperi počne sporo da otiče, zadržava se ili se vraća nazad, prvi znak je da se u odvodu stvorio čep. Mnogi tada posegnu za dobro poznatim kućnim trikom – kombinacijom sode bikarbone i sirćeta. Ipak, postavlja se pitanje da li ova metoda zaista rešava problem ili je njena efikasnost precenjena.

Stručni vodoinstalateri za portal Southern Living objasnili su u kojim situacijama ovaj trik može da pomogne, ali i kada je potrebno primeniti druga rešenja.

Da li soda bikarbona i sirće zaista deluju?

Soda bikarbona odavno je jedan od najčešće korišćenih saveznika u održavanju doma. Koristi se za uklanjanje neprijatnih mirisa, čišćenje različitih površina i osvežavanje odvoda.

Međutim, kada je reč o zapušenim cevima, stručnjaci upozoravaju da njena moć ima svoja ograničenja.

Vodoinstalater Voren Stroud, vlasnik kompanije Plumbing Outfitters, objašnjava da kombinacija sode bikarbone i alkoholnog sirćeta može biti efikasna kod manjih zapušenja izazvanih ostacima sapuna ili površinskim organskim naslagama.

S druge strane, hemijska reakcija koja stvara penu i mehuriće nije dovoljno snažna da razgradi velike naslage masnoće ili čepove od kose koji su se nakupili dublje u cevima.

Kako prepoznati da li je zapušenje ozbiljno?

Pre nego što posegnete za ozbiljnijim metodama, obratite pažnju na ponašanje odvoda.

Ako voda samo sporije otiče ili iz odvoda dopiru zvuci klokotanja, postoji velika verovatnoća da je reč o blažem zapušenju koje možete pokušati da rešite sami.

Međutim, ukoliko voda uopšte ne prolazi ili se vraća nazad, problem je verovatno ozbiljniji.

Kako pravilno koristiti sodu bikarbonu i sirće

Ako želite da isprobate ovaj popularni trik, stručnjaci preporučuju sledeći redosled:

Sipajte jednu šolju sode bikarbone direktno u odvod.

Dodajte jednu šolju alkoholnog sirćeta.

Sačekajte da se pojave pena i karakteristično šištanje.

Ostavite smešu da deluje najmanje 30 minuta.

Na kraju isperite odvod veoma toplom, ali ne ključalom vodom.

Vodoinstalater T. Dž. Lori navodi da se postupak može ponoviti ukoliko je došlo do delimičnog poboljšanja, ali odvod i dalje nije potpuno prohodan.

Šta raditi ako ova metoda ne uspe?

Ako voda i dalje ne otiče normalno, sledeći korak je upotreba gumene vakum pumpe za otpušavanje.

Iako je mnogi koriste isključivo za WC šolju, ovaj alat veoma je efikasan i za sudopere, kade i tuš-kabine. Pritisak koji stvara često može da pomeri ili razbije čep u cevima.

Ukoliko ni to ne pomogne, stručnjaci preporučuju korišćenje vodoinstalaterske sajle, poznate i kao „zmija za odvod“. Ona dopire duboko u cevi i mehanički uklanja naslage, kosu i druge nečistoće koje izazivaju zapušenje.

Kada je vreme da pozovete vodoinstalatera?

Ako ni kućni trikovi, ni alat za otpušavanje ne daju rezultate, najbolje je da posao prepustite stručnjaku.

Prema rečima Vorena Strouda, višestruki pokušaji mogu da poguraju čep još dublje u cevni sistem, zbog čega popravka kasnije može biti znatno skuplja i komplikovanija.

Kako sprečiti ponovno zapušavanje odvoda?

Mnogo je lakše sprečiti nego otkloniti problem. Zbog toga vodoinstalateri savetuju nekoliko jednostavnih navika:

Koristite zaštitne mrežice koje zadržavaju kosu, ostatke hrane i druge nečistoće.

Nikada ne sipajte ulje, mast ili masnoću u sudoperu, jer se hlađenjem stvrdnjavaju i lepe za unutrašnjost cevi.

Povremeno isperite odvod sa nekoliko šolja veoma tople, ali ne ključale vode kako biste uklonili ostatke sapuna i masnih naslaga.

Upravo ove jednostavne mere mogu značajno smanjiti rizik od zapušenja, produžiti vek trajanja cevi i uštedeti vam novac na skupim intervencijama vodoinstalatera.