Nakon novog talasa ruskih udara širom Ukrajine, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da su mete napada bili stambeni objekti i civilna infrastruktura.

Kako je naveo, u Hersonskoj oblasti poginula su četiri člana iste porodice, dok je tokom napada direktno pogođena i bolnica u kojoj je stradao jedan lekar.

– Teror je jedini argument koji im je preostao kako ne bi zaustavili rat. Tačno su znali gde gađaju i da to nema nikakvu vojnu svrhu – rekao je Zelenski.

Ruska strana nije komentarisala ove navode.

Poginula deca, desetine povređenih

Prema podacima lokalnih vlasti, u napadima je poginulo najmanje 17 ljudi, dok je 125 osoba povređeno.

Među stradalima su dvogodišnja i sedmogodišnja devojčica, a najmanje desetoro dece zadobilo je povrede u napadima izvedenim u četiri ukrajinske oblasti.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći oborena jedna od dve navođene rakete H-59/69, kao i 82 od ukupno 105 dronova koje je, prema njihovim tvrdnjama, lansirala Rusija.

Istovremeno je navedeno da su jedna raketa i 21 dron pogodili ciljeve na 16 lokacija, dok su ostaci oborenih projektila pali na još pet mesta.

Tragedija u više oblasti

U Sumskoj oblasti poginulo je pet osoba, uključujući četvoročlanu porodicu koja je stradala kada je dron pogodio njihovu kuću u opštini Romenski.

Među poginulima su 76-godišnji muškarac, dve žene stare 39 i 26 godina, kao i dvogodišnja devojčica. U drugom napadu u istoj oblasti život je izgubila i 49-godišnja žena.

U Dnjepropetrovskoj oblasti poginule su tri osobe, među njima sedmogodišnja devojčica i 66-godišnji muškarac, dok su 24 osobe povređene. Među ranjenima su i jedanaestogodišnja devojčica i četrnaestogodišnji dečak.

Prema lokalnim vlastima, napadi su nastavljeni i tokom jutra, kada je poginula još jedna osoba, a pet ih je povređeno.

Novi talas napada usledio je nakon intenzivnih borbi poslednjih dana i dodatno povećao broj civilnih žrtava. Tvrdnje o ciljevima napada iznose ukrajinske vlasti, dok ruska strana nije objavila komentar povodom ovih navoda.

Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne vazdušne napade, dok obe strane iznose različite tvrdnje o ciljevima i rezultatima vojnih operacija. Nezavisna potvrda svih navoda sa ratišta često nije odmah dostupna.

Izvor: Ukrajinske lokalne vlasti, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine