Pripadnici policije u Novom Sadu uhapsili su H. N. (53), koji se sumnjiči da je na auto-putu Novi Sad–Subotica, upravljajući autobusom, usmrtio tridesetšestogodišnjeg državljanina Poljske, a potom se udaljio sa mesta nesreće.

Prema saopštenju Policijske uprave Novi Sad, pešak je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Osumnjičeni se tereti za krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj neesreći.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Vrbasu.