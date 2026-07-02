DOSTA JE MULJANJA

Uglješa Mrdić podneo prijavu Agenciji za sprečavanje korupcije

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HIT Besni i razočarani podržavalac takozvanih studenata u blokadi objavio je video na društvenim mrežama

S blokaderima pešačio do Kraljeva, oni ga pokrali!

On je po paklenoj vrućini prešao kilometre da bi učestvovao na skupu „Sve se vidi na Vidovdan“, a onda se na teži način uverio koliko je ovaj slogan tačan

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BRUKA Crnogorski premijer na sraman način udara na Srbiju, a očekuje da mi sedimo skrštenih ruku

SPAJIĆ PROTERUJE SRBE, PA KUKA KAD MU SE UZVRATI!

On je odlepio i napao Srbiju jer je novinaru TV Vijesti Petru Komneniću zabranjen ulazak u našu zemlju, dok verovatno i lično stoji iza odluke crnogorskih vlasti da se vlasnik Informera Dragan J. Vučićević proglasi nepoželjnim u Crnoj Gori

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NOĆNI NAPAD Rusija dronovima i projektilima izvršila jedan od najmasovnijih udara na prestonicu Ukrajine od početka sukoba

PUTINOVA ŽESTOKA OSVETA: RAKETE SMRTI ZASULE KIJEV

Najmanje je 13 mrtvih, među njima su i deca, tvrde Ukrajinci

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VELIKI USPEH NAŠE DRŽAVE: Počelo izdavanje novih putnih isprava u burgundi boji

Sa srpskim pasošem u čak 135 zemalja bez viza!

Nova, redizajnirana putna isprava donosi najsavremeniju svetsku zaštitu, prilagođene državne simbole i potpuno drugačiji izgled svake od 32 stranice

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SUDIĆE MU SE Pripadnik škaljarskog klana razmenjen na granici s Hrvatskom

Brat pucača na Zvicera izručen Crnoj Gori!

Vuk Lakićević (28), za kojim je bila raspisana Interpola poternica, osumnjičen je za teško ubistvo u saizvršilaštvu i stvaranje kriminalne organizacije

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ALO! OTKRIVA Bilanovićeva napravila vrhunsku atmosferu na veselju, pa usledio hladan tuš

Teu gost na svadbi gađao čašama

Čovek to nije uradio iz malicije ili zato što me ne voli, nego iz nekog svog sevdaha, iako to naravno nije bezbedno, otkrila nam je pevačica