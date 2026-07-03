Policajci PS Surčin priveli su B. F. (24) zbog sumnje da je u maju ove godine, zajedno sa saučesnikom, brutalno opljačkao državljanina Kine u Surčinu, saznaje portal Alo.

Prema našim informacijama, pripadnici Policijske stanice Surčin locirali su i priveli osumnjičenog za kojim je ranije bila raspisana potraga.

Krivično delo dogodilo se 5. maja ove godine u Ulici Desanke Maksimović u Surčinu.

Kako saznajemo, osumnjičeni B. F. se nalazio u društvu svog poznanika M. S., kada su na ulici uočili stranog državljanina. "Oni su uočili kineskog državljanina i odmah odlučili da ga napadnu kako bi mu oteli novac. Upotrebom fizičke sile savladali su oštećenog i od njega oduzeli oko 120.000 dinara, nakon čega su pobegli", otkriva izvor blizak istrazi. O celom slučaju odmah je obavešten dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu Aleksandar Milić. Tužilaštvo je naložilo da se osumnjičeni sasluša zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu, a protiv njega će biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.

Ova brza i efikasna akcija lociranja i privođenja osumnjičenog sa potrage još jedan je pokazatelj pozitivnih promena u radu ove stanice, od kada je na njeno čelo došao novi načelnik Saša Sijanovski. Pod njegovim vođstvom, PS Surčin pokazuje znatno bržu reakciju i bolju koordinaciju na terenu, što uliva dodatno poverenje lokalnoj zajednici da se zakon sprovodi oštro i bez odlaganja.