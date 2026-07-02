U razmaku od samo šest meseci, pevačica Izvorinka Milošević ostala je bez majke, oca i brata.



Iako slomljena bolom, Izvorinka je uspela da sačuva vedar duh i snagu da nastavi dalje. O najtežim trenucima uvek je govorila otvoreno, bez zadrške, priznajući koliko su je gubici promenili.

Sedam godina nakon smrti najbližih, doživela je još jedan težak udarac. Ostala je bez supruga, poznatog muzičara Miše Blam, čime je njen životni put dodatno obeležen tugom.

- Pre 14 godina, u roku od šest meseci, izgubila sam mamu, tatu i brata. Ostala sam bez cele porodice. U takvim trenucima imate samo dva izbora - da potonete ili da pronađete snagu da nastavite dalje. Pitala sam se: da li moj sin, koji je već ostao bez oca, treba da ostane i bez majke? Odgovor je bio jasan - ne - ispričala je pevačica.

U najtežim danima utehu je pronašla u ljubimcu, maltezerki Bebi, koja joj je, kako kaže, bila više od psa.

- Značila mi je sve. Bila je moja podrška kada mi je bilo najteže. A onda je i ona obolela. Veterinar mi je rekao da ima sarkom... Izdahnula je na mojim rukama - govorila je kroz suze.

Sudbina je, međutim, želela da joj zada još jedan emotivni udarac u najneočekivanijem trenutku.

- Moja kuca je uginula, a već sutradan je bilo venčanje mog sina. Sve je bilo odavno planirano. Morala sam da se saberem, da podignem glavu i nasmejem se, iako mi je srce bilo slomljeno. Otišla sam na Davidovo venčanje jer je zaslužio srećnu majku. Uspela sam da izdržim... ali kada sam se vratila kući, nije imao ko da me dočeka - ispričala je Izvorinka.

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