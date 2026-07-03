Nesvakidašnji prizor odmah su zabeležili kamerom, a fotografije i snimci ubrzo su privukli pažnju na društvenim mrežama.

Sve se dogodilo u nedelju oko 23 časa, kada je smuk, dugačak oko dva metra, pronašao zaklon ispod jedne od spoljašnjih roletni. Vlasnici kuće kažu da ih je prizor potpuno zatekao, posebno jer nikada ranije nisu imali tako blizak susret sa ovako velikom zmijom.

– Znamo da je odličan penjač i sada nas je strah da otvaramo prozore. Uspeli smo da uklonimo zmiju tako što smo polako spuštali roletnu, pa je izašla. Odlična je za suzbijanje insekata, ali nije nimalo prijatno videti je na prozoru – ispričali su vlasnici.

Na sreću, niko nije povređen, a zmija je sama napustila skrovište nakon što su vlasnici pažljivo spustili roletnu. Ipak, događaj je ostavio veliki utisak na ukućane, koji priznaju da će ubuduće mnogo opreznije otvarati prozore.

Smuk je najveća evropska zmija i može da naraste do dva metra, pa čak i više. Iako svojim izgledom često izaziva strah, reč je o neotrovnoj vrsti koja nije opasna za ljude ukoliko se ne oseća ugroženo.

Ova zmija se hrani slepim miševima, pticama, ptičjim jajima, pacovima, gušterima i drugim manjim životinjama, zbog čega ima važnu ulogu u održavanju prirodne ravnoteže i kontroli populacije štetočina.

Prepoznatljiva je po četiri uzdužne pruge koje se protežu od vrata do repa. Smukovi najčešće naseljavaju kamenjare, listopadne šume, padine sa kamenjem i niskim rastinjem, ali ih nije neobično sresti ni u kanalima pored puteva, među ruševinama ili u blizini naseljenih mesta.

Stručnjaci objašnjavaju da su ove zmije uglavnom mirne i da izbegavaju susret sa ljudima. Kada se osećaju ugroženo, mogu da zauzmu odbrambeni položaj, glasno šište i snažno ujedu, ali njihov ujed nije otrovan.

Ovakvi susreti tokom toplijih meseci nisu neuobičajeni, jer zmije češće izlaze u potragu za hranom ili zaklonom. Zato se građanima savetuje da ostanu pribrani, ne pokušavaju da uhvate zmiju golim rukama i, ukoliko je potrebno, pozovu nadležne službe za bezbedno uklanjanje životinje.