Posmrtni ostaci muškarca koji je nestao pre više od dve decenije na Floridi pronađeni su u automobilu koji je bio potopljen u jezeru, a vozilo je godinama bilo vidljivo na satelitskim snimcima Google Maps-a a da roditelji nisu ni znali.

Reč je o Vilijamu Moldtu, koji je nestao 7. novembra 1997. godine u mestu Lantana, nakon što se nije vratio kući sa večernjeg izlaska u noćni klub. Imao je 40 godina u trenutku nestanka, a policija je tada pokrenula potragu, koja je kasnije obustavljena bez rezultata.

Preokret se dogodio tek 28. avgusta pre sedam godina, kada je policija dobila prijavu o automobilu u vodi u naselju Moon Bay Circle u Velingtonu. Nakon izvlačenja vozila iz jezera, u njemu su pronađeni ljudski skeletni ostaci. Nedelju dana kasnije potvrđeno je da pripadaju upravo Moldtu.

Istraga je pokazala da je olupinu automobila ranije primetio bivši stanovnik tog područja, koji je tokom pretrage na internetu uočio sumnjiv trag i obavestio sadašnjeg vlasnika kuće. On je potom dronom potvrdio da se vozilo nalazi u vodi i pozvao policiju.

Prema navodima šerifovog ureda okruga Palm Bič, pretpostavlja se da je Moldt izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo u jezero, ali u vreme početne istrage nije bilo dokaza koji bi na to ukazivali. Kasnije promene nivoa vode učinile su automobil vidljivim.

Moldt je poslednji put viđen nakon što je napustio klub oko 23 časa. Bio je sam u vozilu i, prema izveštajima, nije delovao kao da je pod uticajem alkohola u većoj meri. Porodica je obaveštena o pronalasku njegovih posmrtnih ostataka.

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