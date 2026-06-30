Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu isključili su iz saobraćaja muškarca (46) koji je električnim trotinetom upravljao pod dejstvom kokaina, a pritom je počinio i više saobraćajnih prekršaja.

Kako je saopšteno iz MUP, policijski službenici zaustavili su vozača tokom redovne kontrole u Ulici Sinđelićev trg. Testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđeno je da je bio pozitivan na kokain, zbog čega je odmah isključen iz saobraćaja.

Kontrolom je utvrđeno i da je električni trotinet kojim je upravljao bio bez obavezne identifikacione nalepnice, dok se vozač kretao trotoarom, čime je prekršio propise koji regulišu kretanje lakih električnih vozila.

Zbog svih utvrđenih prekršaja vozaču je određeno zadržavanje, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.