MERE ZA NAROD!
FANTASTIČNO! Vučić saopštio detalje istorijskog paketa za bolji život građana
600 miliona evra je ukupna vrednost paketa
POMOĆ ZA PENZIONERE
Ukupno: 337,2 miliona evra!
Za najsiromašnije penzionere - 35.000 dinara
Oni iznad 31.000 dobijaju - 27.500 dinara
Vaučeri za odmor - 10.000 dinara
SVE ĆE BITI ISPLAĆENO PRE 1. OKTOBRA
NAJAVLJENO I POVEĆANJE PLATA!
Podrška i za primaoce socijalne pomoći i dečjih dodataka
Drastično smanjenje troškova građana za lekove
Užas na Gazimestanu
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