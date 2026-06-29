MERE ZA NAROD!

FANTASTIČNO! Vučić saopštio detalje istorijskog paketa za bolji život građana

600 miliona evra je ukupna vrednost paketa

POMOĆ ZA PENZIONERE

Ukupno: 337,2 miliona evra!

Za najsiromašnije penzionere - 35.000 dinara

Oni iznad 31.000 dobijaju - 27.500 dinara

Vaučeri za odmor - 10.000 dinara

SVE ĆE BITI ISPLAĆENO PRE 1. OKTOBRA

NAJAVLJENO I POVEĆANJE PLATA!

Podrška i za primaoce socijalne pomoći i dečjih dodataka

Drastično smanjenje troškova građana za lekove

Užas na Gazimestanu

Kurtijeve falange uhapsile 36 Srba

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Saša Mirković: Pokušali su da me ubiju!

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I Srbi u panici

Riba-zec ugrizla ženu na Halkidikiju

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Pedofilu iz Odžaka 20 godina robije

Presuda zbog zlostavljanja mališana u obdaništu