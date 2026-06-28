Istarska policija završila je kriminalističku istragu nad 29-godišnjim državljaninom Srbije, koji se sumnjiči za krivično delo iskorišćavanja dece u pornografske svrhe. Muškarac je uhvaćen kako u jednom turističkom objektu na području Istre mobilnim telefonom potajno snima golu decu, nakon čega je uhapšen.

Incident se dogodio 25. juna oko 17:30 časova, kada je radnik zaštitarske službe primetio srpskog državljanina kako krišom snima decu. Odmah ga je zadržao i pozvao policiju.

Sprovedenom kriminalističkom istragom policija je pronašla sporne snimke. Muškarac je u večernjim satima 26. juna, uz krivičnu prijavu, priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske. Protiv njega je pokrenut i postupak u skladu sa Zakonom o strancima.

Iz policije navode da ovakvi slučajevi pokazuju da je javnost sve više svesna problema snimanja dece i da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, što omogućava pravovremenu reakciju i privođenje počinilaca.

Istovremeno apeluju na roditelje da paze na svoju decu, prate gde su i šta rade na plaži i da im obuku kupaće kostime. Ukoliko primete sumnjivu osobu koja snima decu, pozivaju da odmah obaveste policiju na broj 192.

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