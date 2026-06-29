Kako navode iz Uprave policije uhapšeni će biti sproveden na izdržavanje kazne u UIKS.

"Službenici kriminalističke policije Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ – Odeljenja bezbednosti Kotor, Tivat i Budva, sproveli su danas ciljane aktivnosti usmerene na lociranje lica koja se potražuju na nacionalnom nivou, kojom prilikom su u Kotoru lišili slobode operativno interesantno lice A.Š. (56) iz Podgorice", saopštili su iz Uprave policije.

Šaković je, kako je saopšteno, lociran u mestu Stoliv, opština Kotor, nakon preduzetih operativno-taktičkih aktivnosti i koordinisanog delovanja policijskih službenika.

"Za licem A.Š. su službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica raspisali tri lokalne i nacionalne poternice zbog krivičnih dela falsifikovanje službene isprave i nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici",saopšteno je iz policije.

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