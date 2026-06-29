Među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će, kako saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje u policijskom pritvoru do 48 sati.

Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lica izbodena noževima na pomenutom festivalu krenule su sinoć da se šire na društvenim mrežama, što je izazvalo strah i uznemirenje mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja.

Policija, hitna pomoć i organizatori festivala odmah su demantovali lažne vesti, jer nikakovg ubadanja nije bilo, nakon čega je Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo policiji zahtev da identifikuje osobe koje su na društvenim mrežama postavljala objave neistinitog sadržaja u vezi sa navodnim incidentima na festivalu „Music week“.

"Policiji je naloženo da utvrđi identitet osoba u cilju daljeg procesuiranja zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika", navodi se u saopštenju tužilaštva.