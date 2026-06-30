Prema podacima vatrogasne službe, u jednom trenutku se tragalo za četiri osobe - tri muškarca i jednom ženom, ali su oni kasnije locirani nakon telefonskog kontakta, prenosi Katimerini.

Uprkos tome, spasilačke ekipe nastavljaju pretragu terena zbog mogućnosti da ispod ruševina i dalje ima zatrpanih.

Na terenu se nalazi oko 30 vatrogasaca sa osam vozila, specijalno spasilačko vozilo i dva psa tragača jedinice 1. EMAK, kao i pripadnici policije, Hitne pomoći i službi za elektro i vodovodnu infrastrukturu.

U operaciji učestvuju i tri ekipe hitne pomoći, mobilna medicinska jedinica i interventna motociklistička ekipa EKAB-a, dok su bolnice "Genimatas", "Sotiria" i "Caneio" u propravnosti.

U međuvremenu, pet radnika i vlasnik susednog gradilišta privedeni su radi provere okolnosti pod kojima su izvođeni radovi, dok nadležne službe ispituju da li je vlasnik posedovao zakonitu građevinsku dozvolu.

Prema dostupnim informacijama, postojala je dozvola za izgradnju petospratnice, a četvorospratna zgrada koja se srušila imala je sedam stanova, prenosi Tanjug.

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