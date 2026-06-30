Jeziva saobraćajna nezgoda dogodila se u Mladenovcu kada su se direktno sudarili kamion i putničko vozilo.

Kako se vidi na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, vidi se da je od siline udarca kamion došao do volana automobila, a delovi oba vozila nalaze se rasuti po putu.

Takođe, primetno je da je kamion prešao u suprotnu traku, ali uzrok tome još nije poznat.

Jedna osoba, koja je najverovatnije učesnik udesa, sedi na travi pored vozila. Stanje učesnika nezgode za sada nije poznato.

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