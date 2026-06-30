Ako ste ikada izvadili paradajz iz frižidera i shvatili da ima ukus „kartona“, niste jedini. Iako spolja izgleda savršeno crven i svež, hladnoća često uništi ono najvažnije – njegovu aromu.

Stručnjaci objašnjavaju da paradajz najbolje zadržava ukus na sobnoj temperaturi, dok ga niske temperature „isključuju“ i menjaju njegovu strukturu iznutra.

Zašto frižider kvari ukus paradajza?

Paradajz je osetljiv na hladnoću. Kada se čuva na temperaturama ispod oko 12 stepeni, usporavaju se enzimi koji učestvuju u stvaranju arome.

Zbog toga plod i dalje izgleda lepo i crveno, ali gubi miris, slatkoću i karakterističan ukus. Rezultat je paradajz koji deluje vodnjikavo i bezizražajno.

Sobna temperatura je najbolji izbor

Najbolje mesto za čuvanje svežeg paradajza je kuhinjski pult, na temperaturi između 18 i 22 stepena.

Tamo paradajz nastavlja prirodno da sazreva i razvija ukus. Preporuka je i da se drži peteljkom okrenutom nadole, kako bi se smanjilo isušivanje i curenje soka.

Kada paradajz ipak ide u frižider?

Frižider može da bude koristan samo kada je paradajz već prezreo i počinje da omekšava.

U tom slučaju, hladnoća može da mu „produži život“ za još dan ili dva, ali se više ne preporučuje za svežu salatu. Takav paradajz je bolje iskoristiti za sosove, variva ili kuvanje.

Kako čuvati isečen paradajz?

Čim se paradajz preseče, počinje brže da gubi sočnost. Da biste to usporili:

prerezanu stranu prekrijte folijom,

čuvajte ga u zatvorenoj posudi u frižideru,

držite ga okrenutog na rez kako bi zadržao sok.

Ovako može da traje dva do tri dana, ali je ipak najbolje pojesti ga što pre.

Da li se paradajz može zamrzavati?

Da, paradajz se može zamrznuti, ali menja teksturu. Nakon odmrzavanja postaje mekan i vodenast, pa više nije pogodan za salate.

Idealno ga je koristiti za kuvana jela, sosove i umake. Pre zamrzavanja može se oljuštiti kratkim blanširanjem u vreloj vodi, zatim iseći i spakovati u kesice bez vazduha.

Najčešće greške pri čuvanju paradajza

Najveća greška je stavljanje velike količine paradajza direktno u frižider čim se donese iz prodavnice. Tako se gubi aroma već nakon nekoliko dana.

Pravilno je da se kupuje onoliko koliko ćete brzo potrošiti i da se čuva na vazduhu, u jednom sloju, bez pranja dok ne dođe vreme za jelo.

Pravilno čuvanje paradajza ne traži mnogo truda, ali pravi ogromnu razliku u ukusu. Sobna temperatura čuva aromu, a frižider samo „spašava“ ono što je već prezrelo.