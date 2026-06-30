Srpski vozač koji je povređen u eksploziji plinske boce 27. juna na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji nalazi se u veštačkoj komi, saznaje „Alo!“.

Prema nezvaničnim informacijama, on je najteže povređen od ukupno sedam državljana Srbije koji su stradali u ovoj nesreći.

Do nesreće je došlo dok su vozači kamiona u prikolici parkiranog vozila pripremali obrok, čekajući utovar. U jednom trenutku, tokom korišćenja plinskog rešoa, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do iznenadne eksplozije plinske boce, koja je izazvala snažnu detonaciju i uništila prostor u kojem su boravili.

Nesreća se dogodila oko 15.20 časova, nakon čega su na lice mesta odmah upućene ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca.

Jedan od očevidaca, 53-godišnji državljanin Srbije koji nije povređen, odmah je pritekao u pomoć i pružao prvu pomoć povređenim kolegama do dolaska spasilačkih službi.

Najteže su povređeni 41-godišnji vozač i 54-godišnji kolega, koji su helikopterom prebačeni u bolnicu u Beču, dok je preostalih pet povređenih zbrinuto u zdravstvenim ustanovama u Lincu i Velsu.

Prema dostupnim informacijama, povređeni srpski vozač zadobio je teške povrede noge i nalazi se u veštačkoj komi. Lekari se bore za njegov život, a operacija se očekuje nakon stabilizacije njegovog stanja.

Austrijska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti i uzrok eksplozije.