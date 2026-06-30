Istakao je da je produžetak pritvora bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju nezakonit i naglasio da "Hašim Tači nije odgovoran za ono za šta je optužen".

Server je naveo i da je jako dobro upoznat sa Tačijevom ulogom i da "on (Tači) nije imao autoritet komandanta nad UČK".

Optužnica u 10 tačaka tereti Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenja i ubistva u 42 nelegalna pritvora tzv. OVK na KiM i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999. godine. Glavni tužilac Kimberli Vest je na kraju završne reči rekla da je tokom suđenja uvršteno 5.000 dokaznih predmeta i da je prihvaćeno oko 28.000 stranica materijala. Tužilaštvo za svakog pojedinačno traži kaznu od 45 godina.

Presuda "četvorci" trebalo bi da bude izrečena do 20. jula, ali ni ovaj rok nije konačan.

Server u toplom Kurtijevom zagrljaju

Inače, Server se tokom jučerašnjeg dana sastao sa premijerom lažne države u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem.

Kurti je istakao da je sa Serverom "uvek zadovoljstvo razgovarati" i da je "Kosovo srećno što ima prijatelja kao što je Server".

Kurti je uputio velikom prijatelju lažne države reči hvale zbog toga što, između ostalog, govori o tome da je "Beograd pretnja za regionalnu bezbednost".







