Australijski državljanin Sajmon Piter Karman (45) uhapšen je na aerodromu Suvarnabhumi u Tajlandu dok je pokušavao da se ukrca na let za Pert, nakon što ga je policija dovela u vezu sa ubistvom sedamnaestogodišnje Tanchanok Donhomle.

Prema navodima istrage, mlada devojka je nestala u Pataji nakon slučajnog susreta sa osumnjičenim na plaži. Bezbednosne kamere kasnije su zabeležile muškarca kako iz stana iznosi i vuče težak kofer.





Posle privođenja i ispitivanja, Karman je, prema navodima policije, priznao zločin i odveo istražitelje do parcele pored železničke pruge, gde je u prtljagu pronađeno telo žrtve.

Protiv australijskog državljanina biće podignute formalne optužbe za ubistvo sa predumišljajem i prikrivanje tela, saopštile su tajlandske vlasti.

Istraga o svim okolnostima ovog slučaja je u toku.