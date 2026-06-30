Pripadnici kriminalne grupe iz Rožaja Enes N. (45), Haris M. (26) i Aldin M. (34) uhapšeni su zbog sumnje da su omogućili bekstvo i skrivanje osumnjičenih za ubistvo Darka Veskovića, zvanog Prika, koji je likvidiran 22. juna u Beogradu. Sumnja se da su ih ilegalno prevezli iz Srbije u Rožaje, a potom i do Podgorice.

Trojica Rožajaca lišena su slobode u policijskoj akciji sprovedenoj u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju.

Iz Uprave policije saopšteno je da su službenici identifikovali kriminalnu grupu koja je, kako se sumnja, organizovala skrivanje i bekstvo lica osumnjičenih za teško ubistvo izvršeno 22. juna 2026. godine u Beogradu. Po nalogu nadležnog tužioca, uhapšene su tri osobe iz Rožaja zbog sumnje na krivično delo kriminalno udruživanje.

Navodi se da su službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa regionalnim centrima bezbednosti „Sever“ i „Centar“, na osnovu operativnih saznanja i kriminalističke obrade, utvrdili da su osumnjičeni pružili logističku podršku izvršiocima teškog ubistva u Srbiji, omogućavajući njihov izlazak sa teritorije Srbije i skrivanje.

Sumnja se da su se osumnjičeni prethodno dogovorili i organizovali zajedničko delovanje, pružajući pomoć počiniocima nakon izvršenog krivičnog dela, obezbeđujući im prevoz i uslove za skrivanje, kako bi izbegli krivično gonjenje.

Kako se dalje navodi, E. N., H. M. i A. M. su 22. juna 2026. godine svojim vozilima omogućili ilegalan prelazak državne granice iz Srbije u Crnu Goru, van zvaničnog graničnog prelaza na području opštine Rožaje. Dan kasnije, 23. juna, organizovali su njihov prevoz od Rožaja do Podgorice.

Tokom akcije policija je identifikovala više lokacija na kojima su osumnjičeni boravili, izvršila pretrese objekata i vozila, i tom prilikom oduzela putne isprave Republike Hrvatske, 50 komada puščane municije i tri vozila, koja će biti predmet veštačenja.

Nakon saslušanja u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Iz Uprave policije poručuju da se nastavljaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji i procesuiranju članova kriminalnih grupa i svih koji su umešani u teška krivična dela.

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