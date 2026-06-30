Društvene mreže već danima gore zbog navodne osvete žene mužu koji ju je varao. Četrdesettrogodišnja Šila Osmond privedena je nakon što je, prema navodima policije, svom suprugu zalepila zadnjicu dok je spavao, želeći da mu se osveti zbog neverstva.

Kako se navodi, Šila je već neko vreme sumnjala da njen suprug Lari nešto krije. Sve češće je dobijao poruke kasno uveče, izmišljao razloge da izlazi iz kuće, a mobilni telefon gotovo nikada nije ispuštao iz ruku i uvek ga je držao okrenutog ekranom nadole.

Presudan trenutak dogodio se kada je uspela da pročita njegove poruke. Tada je, tvrdi se, saznala da je mesecima održavao ljubavnu vezu sa drugom ženom.

Umesto burne svađe ili odlaska iz kuće, odlučila je da sačeka. Kada je Lari tokom noći čvrsto zaspao, otišla je do garaže, uzela lepak Gorilla Glue i sprovela svoj neobičan plan osvete.

Sledećeg jutra Lari se probudio u šoku. Ubrzo je shvatio da su mu zadnjice zalepljene, nakon čega je uspaničeno počeo da doziva pomoć i pokušava da shvati šta se dogodilo.

Za to vreme, Šila je mirno sedela na ivici kreveta i, prema navodima, posmatrala njegovu reakciju sa osmehom.

Nedugo zatim ispred kuće stigla je Hitna pomoć. Komšije su radoznalo posmatrale dešavanja kroz prozore, dok su medicinski radnici izveli Larija iz kuće umotanog u ćebe, vidno postiđenog.

Slučaj je ubrzo izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Dok jedni smatraju da je reč o neprimerenom i opasnom činu, drugi tvrde da je prevara bila okidač za nesvakidašnju osvetu koja je postala tema dana.

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