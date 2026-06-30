Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu tokom vikend kontrole isključili su iz saobraćaja 31 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Isključen je i četrdesetšestogodišnjeg muškarca koji je električnim trotinetom upravljao pod dejstvom kokaina, a pritom je počinio i više saobraćajnih prekršaja.

Kako je saopšteno iz MUP, policijski službenici zaustavili su vozača tokom redovne kontrole u Ulici Sinđelićev trg. Testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđeno je da je bio pozitivan na kokain, zbog čega je odmah isključen iz saobraćaja.

Kontrolom je utvrđeno i da je električni trotinet kojim je upravljao bio bez obavezne identifikacione nalepnice, dok se vozač kretao trotoarom, čime je prekršio propise koji regulišu kretanje lakih električnih vozila.

Zbog svih utvrđenih prekršaja vozaču je određeno zadržavanje, a protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

U nastavku akcije saobraćajna policija u okolini Ražnja zaustavila je vozače „pežoa“ (50) i „sitroena“ (38), koji su vozili sa 2,42 i 2,23 promila alkohola u organizmu. U Nišu je zaustavljen i tridesetsedmogodišnjak koji je upravljao „audijem“ sa 2,37 promila alkohola. Protiv svih njih biće podnete prekršajne prijave zbog nasilničke vožnje.

U Svrljigu je iz saobraćaja isključen pedesetšestogodišnji biciklista koji je vozio sa 1,51 promil alkohola, dok je u okolini Aleksinca zaustavljen pedesetdevetogodišnjak sa 1,28 promila alkohola u organizmu. Protiv njih će takođe biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Policija je noćas u Nišu sustigla i dvadesetogodišnjeg vozača „audija“ koji je, nakon što je u Svrljigu izazvao saobraćajnu nezgodu bez povređenih, odbio da se zaustavi na znak policije i prošao kroz crveno svetlo. Kontrolom je utvrđeno i da je upravljao vozilom probnom vozačkom dozvolom u vreme kada mu to nije dozvoljeno, kao i vozilom veće snage motora od dozvoljene, bez nadzora.

I ovaj vozač je isključen iz saobraćaja, a protiv njega će biti podnete prekršajne prijave.

Na području Policijske uprave u Nišu tokom vikenda ukupno je sankcionisano 350 vozača zbog različitih saobraćajnih prekršaja, od kojih je 164 prekoračilo dozvoljenu brzinu kretanja.