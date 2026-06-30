Među 11 osoba koje su poginule u stravičnoj avionskoj nesreći u mestu Tomblen, kod Nansija u Francuskoj, bio je i srpski instruktor padobranstva Filip Kovačević. Ono što je trebalo da bude dan ispunjen uzbuđenjem i prvim padobranskim skokovima završilo se nezapamćenom tragedijom.

Mali avion sa 12 sedišta poleteo je sa 11 osoba – pilotom, pet instruktora padobranstva i pet putnika koji su tog dana trebalo prvi put da iskuse skok padobranom. Među putnicima bili su medicinski radnici, studentkinja, zaposleni u zdravstvenom sistemu i drugi građani kojima je ovaj let bio poklon ili dugo planirano iskustvo.

Prema pisanju francuskih medija, najpotresniji prizor odigrao se pored piste, gde su članovi porodica i prijatelji čekali sa mobilnim telefonima i foto-aparatima kako bi zabeležili poletanje svojih najmilijih. Umesto osmeha i uspomena, prisustvovali su padu aviona svega nekoliko trenutaka nakon poletanja.

Prema prvim informacijama, letelica je ubrzo po poletanju, na visini od svega nekoliko stotina metara, iznenada izgubila visinu i velikom brzinom pala na livadu u blizini stambenog naselja.

Očevici tvrde da je motor prestao da radi, dok pojedini vazduhoplovni stručnjaci smatraju da je pilot u poslednjim sekundama pokušavao da izbegne pad na kuće i prometne saobraćajnice, čime je, kako se veruje, sprečena još veća tragedija.

Predsednik udruženja „Avijacija bez granica“ Žerar Feldzer izjavio je da istragu otežava činjenica da ovaj tip aviona nema crnu kutiju. Reč je o letelici švajcarske proizvodnje staroj više od 60 godina, koja je letela pod nemačkom registracijom.

Feldzer nije isključio mogućnost da su ekstremno visoke temperature uticale na performanse aviona, navodeći da vrućina može da smanji uzgon i efikasnost rada motora kod manjih letelica.

Avion tipa „Pilatus“ poleteo je 28. juna oko 11 časova sa aerodroma Nansi-Esej, ali se svega nekoliko stotina metara nakon poletanja srušio u travnato područje kod Tomblena. Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjes izjavio je da se kao jedan od mogućih uzroka razmatra tehnički kvar, ali je naglasio da će konačan odgovor dati istraga.

Na mestu nesreće angažovani su pripadnici vazduhoplovne žandarmerije, istražitelji za vazdušni saobraćaj i stručnjaci za kriminalističku identifikaciju, dok će sve okolnosti tragedije utvrditi Biro za istrage i analize bezbednosti civilnog vazduhoplovstva (BEA).

Nakon nesreće lokalne vlasti organizovale su psihološku pomoć za porodice nastradalih i brojne svedoke, dok je u blizini mesta pada aviona otvoren prostor na kojem građani odaju poštu žrtvama.