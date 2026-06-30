Jedna od najvećih nerešenih misterija u Sjedinjenim Američkim Državama traje gotovo tri decenije. Žena koja se u hotel u Sijetlu prijavila pod imenom Meri A. Anderson nikada nije identifikovana, uprkos višegodišnjoj istrazi i najsavremenijim metodama forenzičke analize.

Sve je počelo 9. oktobra 1996. godine, kada je telefonom rezervisala sobu u hotelu „Vintage Park“. Ubrzo je stigla sa dva kofera, unapred platila dvodnevni boravak gotovinom i u knjigu gostiju upisala ime, adresu i broj telefona iz Njujorka. Kasnije je utvrđeno da su svi podaci bili izmišljeni.

Dva dana kasnije, pošto se nije odjavila iz hotela, osoblje je ušlo u sobu i zateklo jeziv prizor. Žena je ležala na krevetu, držeći Bibliju na grudima otvorenu na 23. psalmu. Pored nje nalazilo se kratko oproštajno pismo u kojem je napisala da sama snosi odgovornost za svoju odluku i da nema rodbinu, zbog čega njeno telo može biti iskorišćeno kako nadležni smatraju prikladnim.

Obdukcijom je utvrđeno da je izvršila samoubistvo unosom smrtonosne količine cijanida. Kod sebe nije imala nijedan dokument koji bi mogao da otkrije njen identitet, a istražitelji smatraju da je namerno uklonila svaki trag koji bi vodio do nje.

Tokom godina proverene su baze otisaka prstiju, prijave nestalih osoba u SAD, Kanadi i preko Interpola, ali bez uspeha. Godine 2021. u istragu je uključena kompanija specijalizovana za genetičku genealogiju, a dve godine kasnije analiza DNK pokazala je da bi njeno poreklo moglo biti povezano sa područjem istočnog Irana ili Avganistana, uz moguće persijske korene. Uprkos tome, identitet žene koja je svetu poznata samo kao „Meri A. Anderson“ i dalje ostaje nerazjašnjena misterija.

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