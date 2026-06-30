Kada temperature pređu 35 stepeni, klima-uređaj postaje neizostavan u mnogim domovima. Ipak, stručnjaci upozoravaju da nije dovoljno samo podesiti željenu temperaturu – način na koji klima usmerava hladan vazduh može značajno uticati na udobnost, efikasnost hlađenja i potrošnju električne energije.

Jedna od najčešćih grešaka je pogrešan položaj lopatica, zbog čega se prostorija hladi sporije, a hladan vazduh direktno udara u osobe koje borave u njoj.

Zašto nije dobro da klima duva direktno u vas?

Mnogi veruju da će se prostorija brže rashladiti ako hladan vazduh usmere ka mestu gde sede ili spavaju. Međutim, efekat je često suprotan.

Osoba koja se nalazi ispred klime oseća intenzivnu hladnoću, dok ostatak prostorije ostaje topliji. Dugotrajno izlaganje direktnom mlazu hladnog vazduha može izazvati neprijatnosti poput:

ukočenog vrata,

glavobolje,

bolova u mišićima,

osećaja suvoće u grlu.

Stručnjaci preporučuju da lopatice budu usmerene ka plafonu

Prilikom hlađenja prostorije najbolje je podići lopatice tako da vazduh bude usmeren prema plafonu.

Razlog je jednostavan – hladan vazduh je gušći i teži od toplog, pa se prirodno spušta. Kada klima duva nagore, vazduh se najpre rasporedi po plafonu, a zatim ravnomerno hladi ceo prostor.

Na taj način temperatura postaje ujednačenija, bez neprijatnog osećaja da klima duva direktno u osobe koje borave u prostoriji.

Kada uključiti funkciju „Swing“?

Većina savremenih klima-uređaja ima funkciju „Swing“, koja automatski pomera lopatice gore-dole, a kod nekih modela i levo-desno.

Ova opcija omogućava ravnomerniju raspodelu hladnog vazduha i posebno je korisna:

u većim prostorijama,

kada u prostoriji boravi više ljudi,

tokom veoma toplih dana,

kada želite ujednačenu temperaturu u celom prostoru.

Stručnjaci savetuju da tokom prvih 15 do 30 minuta rada ostavite uključenu funkciju „Swing“. Nakon što se prostorija rashladi, lopatice možete postaviti u fiksni položaj usmeren ka plafonu.

Kako pravilno koristiti klimu tokom noći?

Neprijatan osećaj ukočenosti ili promuklosti nakon buđenja često nije posledica same klime, već njenog pogrešnog podešavanja.

Da biste izbegli ove probleme:

nemojte usmeravati hladan vazduh direktno ka krevetu,

koristite noćni režim rada (Sleep Mode), ako ga uređaj ima,

usmerite lopatice ka plafonu,

smanjite brzinu ventilatora tokom spavanja.

Na ovaj način prostorija će ostati prijatno rashlađena, bez direktnog strujanja hladnog vazduha prema osobi koja spava.

Pravilno podešavanje može smanjiti i potrošnju struje

Kada se hladan vazduh ravnomerno raspoređuje po prostoriji, klima efikasnije postiže zadatu temperaturu i ne mora dugo da radi punim kapacitetom.

Zbog toga pravilno usmerene lopatice i korišćenje funkcije „Swing“ ne doprinose samo većem komforu, već mogu pomoći i da klima-uređaj radi ekonomičnije, što se tokom letnjih meseci može odraziti i na nižu potrošnju električne energije.