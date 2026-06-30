

Sedam državljana Srbije povređeno je u eksploziji plinske boce koja se dogodila 27. juna na prostoru aerodroma u Heršingu kod Linca u Austriji.Jedan od njih je u veoma teškom stanju - u komi sa gotovo smrskanom nogom.

Prema navodima austrijskih medija, reč je o vozačima kamiona koji su u prikolici jednog parkiranog vozila pripremali obrok dok su čekali utovar.

U jednom trenutku, dok su koristili plinski rešo, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do iznenadne eksplozije plinske boce. Od siline detonacije prostor u kojem su pripremali hranu je uništen, a sedmorica muškaraca su zadobila povrede.

Fotografije sa lica mesta lede krv u žilama, a od siline detonacije čak je napukao i izgoreo plafon velike zatvorene prikolice.

Austrijska policija pokrenula je istragu kako bi utvrdila tačne okolnosti i uzrok eksplozije.

BONUS VIDEO