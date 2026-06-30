Nikola R. (74) iz Dolova kod Pančeva uhapšen je zbog sumnje da je nožem ubio Jovana T. (91), iz istog mesta.

Kako se tada saznalo, telo ubijenog starca pronađeno je nekoliko dana nakon zločina i bilo je u stanju teškog raspadanja.

Zločin je otkriven tek nakon što su komšije prijavile da se iz kuće ubijenog oseća čudan smrad, kao i da su videle veliki broj muva zunzara. Susedi su policiji prijavili i da nisu primetili da se Nikola, koji je čuvao Jovana, pojavljuje nekoliko dana.

Pančevačka policija je, na poziv komšija, došla do Jovanove kuće i zatekla stravičan prizor. Starac je bio naslonjen na sto, sa peškirom preko glave.

„Telo je bilo u stanju raspadanja. Leš je odnet na obdukciju, gde je utvrđeno da je Jovan ubijen u četvrtak i da je zločin počinjen tako što je starcu nož zaboden ispod vilice“, naveo je tada sagovornik blizak istrazi.

Istraga je ubrzo dovela do Nikole, koji je najpre rekao da je imao moždani udar i da se ničega ne seća. Ipak, ubrzo se setio šta se dogodilo i opisao ubistvo.

Naveo je da se posvađao sa Jovanom zbog nekog starčevog prigovora u vezi sa novcem i poslom koji nije završio, kao i da mu je zbog toga „pao mrak na oči“. Rekao je da je uzeo nož sa stola i zabio ga u Jovanov vrat.

Komšijama je nakon ubistva, koje se dogodilo 2014. godine, rekao da je Jovan otišao kod ćerke. Policiju je, posle priznanja, odveo do mesta gde je sakrio nož.

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