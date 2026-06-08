Kalifornijska zajednica je potresena nakon što su otac i njegovi desetogodišnji sinovi blizanci pronađeni mrtvi u sumnjivom ubistvu i samoubistvu, saopštila je policija.

Neidentifikovani muškarac, za koga se veruje da je u četrdesetim godinama, pucao je u svoje sinove u kući u Kanoga Parku, oko 25 minuta od Los Anđelesa, u nedelju oko 19.15 časova po lokalnom vremenu, pre nego što je okrenuo pištolj na sebe, saopštile su vlasti, prenosi Daily Mail.

Majka dečaka, čije ime nije objavljeno, rekla je policiji da je čula dva pucnja i otišla u spavaću sobu da vidi šta se dešava, saopštila je policija. Tada je muškarac pucao na nju, ali je promašio. Zatim je usmerio oružje u glavu i povukao obarač.

Na snimku koji je zabeležio ABC7, viđena je potresena žena kako nekontrolisano plače dok ju je muškarac tešio odmah ispred imanja. Njen identitet nije otkriven. Ostali članovi porodice i prijatelji slomljenog srca stajali su u tišini, pokušavajući da shvate šta se dogodilo.

- To je zaista tužno. Dvoje male dece i tata. To je porodica. Niko to nije zaslužio - rekla je neimenovana žena sa mesta događaja.

Vlasti su satima provele na licu mesta prikupljajući dokaze iznutra i izvan kuće, koja se nalazi direktno preko puta parka Lanark, parka pogodnog za porodice. Dok su mnogi ljudi na licu mesta poznavali porodicu, pojavili su se i potpuni stranci da odaju počast.

- Mislili smo da im je potrebna molitva, jer, bez obzira da li ih poznajem ili ne, želela bih da se molim za nečije isceljenje i generalno kao osoba, jer je to zaista tužno i ne želim to nikome - rekla je jedna žena za medije.

- Srce mi se slama zbog ove porodice jer je ovo tragično. Ovo nikada nikome ne bi trebalo da se desi - rekao je jedan od komšija i dodao:

- Deca nikada nisu imala priliku da imaju život i ne znam zašto otac, ako je imao problema, nije mogao da dobije pomoć. Zašto? Da oduzme živote svoje dece i svoj život. Jednostavno, trenutno nemam reči.

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