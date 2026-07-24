Prema preliminarnim procenama, uzrok incidenta mogao bi da bude udar pomorskog drona ili eksplozija pomorske mine, preneo je Ukrinform.

Prema navodima rumunske službe za vanredne situacije, brod je plovio iz Norfolka u SAD ka Ukrajini kada je prijavio oštećenje oko 22 nautičke milje jugoistočno od Sfintu Đorđa u Crnom moru.

Posada je putem međunarodnog kanala za hitne slučajeve zatražila pomoć, navodeći da postoji mogućnost potrebe za evakuacijom.

Rumunske vlasti poslale su spasilačke brodove SAR Apollo i SAR Artemis, kao i helikopter za vazdušno izviđanje.

Kasnije je potvrđeno da nema povređenih i da evakuacija više nije potrebna.

Brod može da nastavi plovidbu ka obali, gde će biti obavljeni tehnički pregledi i sanacija oštećenja, saopštilo je rumunsko Ministarstvo.

Prethodno je Ukrajina saopštila da je jedan mornar koji je povređen u ruskom napadu na brod "GAS Lisbon" kod obale Rumunije preminuo u bolnici.