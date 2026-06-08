Strategija Irana u cilju okončanja trenutne američko-izraelske agresije je istovremeno vođenje rata i diplomatije kako bi se odbranila prava iranske nacije, izjavio je danas predsednik iranskog parlamenta Mohamed Baker Kalibaf.

U audio poruci upućenoj iranskoj naciji, Kalibaf je rekao da je Iran spreman da odmah nastavi svoje vojne operacije kako bi odgovorio na kršenja primirja objavljenog početkom aprila od strane Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, prenela je iranska Pres tv.

Njegovi komentari usledili su nakon što je Iran izvršio raketne napade na Izrael kao odgovor na kršenje uslova primirja, koji takođe uključuju prekid neprijateljstava u Libanu.

Kalibaf, koji je vodio indirektne pregovore Irana sa SAD, rekao je da je Teheran ozbiljan u svojim nastojanjima da okonča agresiju diplomatijom.

On je, međutim, insistirao na tome da je vojni odgovor na kršenja primirja od strane SAD u Persijskom zalivu i na izraelske napade u Libanu sastavni deo iranske strategije za postizanje ciljeva u trenutnoj konfrontaciji.

“Ako diplomatiju posmatramo samo kao pregovore iza zatvorenih vrata i diplomatske osmehe, osuđeni smo na neuspeh od samog početka. A ako se oslanjamo isključivo na vojne operacije i rat, ne možemo u potpunosti da branimo svoja prava“, naveo je Kalibaf u poruci.

Kako tvrdi, nedavna eskalacija sukoba sa SAD i izraelskim režimom posledica je kontinuirane američke blokade iranske pomorske trgovine i izraelskih napada na Liban.

“Američka pomorska blokada iranske nacije i kršenje sporazuma postignutog o Libanu predstavljaju jasna kršenja prekida vatre“, rekao je predsednik iranskog parlamenta. Prema njegovim rečima, bilo je prirodno da Iran odlučno odgovori u odbranu prava iranske nacije. Kalibaf je istovremeno pohvalio oružane snage zemlje zbog toga što su delovale “sa autoritetom“.

On je takođe ukazao da je situacija u Libanu primer kako diplomatija, uz vojnu akciju, može da potisne agresora.

“Diplomatija ne ometa vojne operacije, niti vojne operacije ometaju diplomatiju“, rekao je.

Glavni pregovarač Irana je jasno stavio do znanja da Teheran nema poverenja u SAD dok se bavi diplomatijom sa Vašingtonom.

“Naš cilj je da okončamo rat i uspostavimo trajnu bezbednost, a ne da normalizujemo odnose sa Amerikom“, rekao je Kalibaf, dodajući da Iran nema poverenja u suprotnu stranu.