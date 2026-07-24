Korisnici vaučera, kako je navedeno u uredbi koja je juče usvojena, su korisnici prava na penziju čiji mesečni iznos ne prelazi 80.000 dinara.

Vaučer u iznosu od 10.000 dinara može da se koristi samo za usluge smeštaja, za koje je izdata potvrda o rezervaciji, na način propisan ovom uredbom.

Podsticanje razvoja domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje ugostiteljskih usluga smeštaja na teritoriji Srbije, navodi se, u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan mesta prebivališta korisnika vaučera.

Ugostiteljske usluge smeštaja pruža privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, zdravstvena ustanova koja organizuje boravak i pruža usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pruža usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva, kao i fizičko lice koje pruža ugostiteljske usluge u kategorisanim objektima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, a u kojima se ugostiteljska delatnost obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast ugostiteljstva.

Po završetku pružanja usluge smeštaja, ugostitelj je u obavezi da korisniku vaučera izda fiskalni račun za pruženu uslugu smeštaja.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je juče da je turizam veoma važna privredna grana za ekonomiju i da će se, podelom vaučera za odmor u Srbiji, sa jedne strane, dodatno osnažiti turistički sektor, a sa druge strane ostvariti uštede u kućnim budžetima naših najstarijih koji dobijaju besplatne vaučere.

"Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao, opredeljeno je 300 miliona dinara, za 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, a njih će moći da dobiju naši najstariji sugrađani čiji mesečni iznos penzije ne prelazi 80.000 dinara", rekao je ministar Mali.

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