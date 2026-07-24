Dopisnici lista Kijev Post izvestili su o višestrukim eksplozijama u glavnom gradu i njegovoj okolini dok su rakete letele nebom, a ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da je više projektila lansirano sa severa.

Iznad glavnog grada primećen je dim dok sistemi protivvazdušne odbrane dejstvuju po dolazećim raketama.

Oko podneva, gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su spasilačke ekipe upućene na lokaciju u gradskoj četvrti Svjatošinski, dok lokalni izveštaji nagoveštavaju da je raketni napad završen.

Lokalni kanali za praćenje situacije identifikovali su rakete kao verovatne projektile sistema S-300, S-400 ili „Iskander”.

Prema dodatnim informacijama, iz ruske Kurske oblasti lansirane su i krstareće rakete, uključujući tip 3M22 „Cirkon”.

Prema trenutnim procenama, u trenutku objavljivanja ove vesti, broj ispaljenih raketa iznosi oko desetak.

U okviru ruskog rata u Ukrajini, vazdušni napadi se uglavnom izvode noću, dok su napadi tokom dana retki. Oni retki dnevni napadi takođe su se odvijali u večernjim, a ne u jutarnjim satima.

Tokom jula je takođe zabeležen neuobičajeno veliki broj balističkih raketa ispaljenih na Ukrajinu – čak 107 balističkih i 20 raketa tipa „Cirkon” u prvih 19 dana meseca. Vojni portal „Militarni” (Militarnyi) naveo je da taj broj premašuje poznate kapacitete ruske mesečne proizvodnje.