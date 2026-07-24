Nakon sinoćnog koncerta Slađe Alegro i Ace Lukasa je izbila masovna tuča, a sada se pojavio snimak haosa.

U tuči su dve osobe lakše povređene, dok je jedan policajac zadobio povredu glave nakon što je pogođen staklenom flašom.

Masovna tuča je izbila u zatvorenom delu Trim centra u Nikšiću, a policija je poziv dobila oko 1.20 časova.

Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Odeljenja bezbednosti Nikšić, koji su zatekli veći broj ljudi kako narušavaju javni red i mir, javio je RTCG.

Saopštenje policije

Tim povodom se oglasila crnogorska policija, a saopštenje, koje otkriva detalje incidenta nakon Lukasovog nastupa, prenosimo u celosti.

- Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić jutros je, oko 1.20 časova, obaveštena da je unutrašnjosti Trim centra u Nikšiću, gde je prethodno održan koncert jednog estradnog umetnika,došlo do tuče između nekoliko lica. Na lice mesta odmah su upućeni policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić, koji su zatekli nekoliko lica u narušavanju javnog reda i mira, pri čemu se, kako se sumnja, veća grupa međusobno fizički sukobila, zadajući jedni drugima udarce rukama, nogama i raznim predmetima. Policijski službenici su u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić doveli D.M. (19), L.M. (40) iI.K. (36), dok su u službene prostorije pristupili A.K. (21) i M.R. (20), svi iz Nikšića. Lekarskim pregledom su kod I.K. i L.M. konstatovane lake telesne povrede. Prilikom postupanja, jedan policijski službenik je zadobio laku telesnu povredu u predelu glave, nanesenu staklenom flašom. Nakon prikupljenih obaveštenja sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji događaja. Policijski službenici Odjeljenja bezbednosti Nikšić preduzimaju dalje mere i radnje u cilju identifikacije i pronalaska svih učesnika ovog događaja, o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena - navodi se u saopštenju.

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