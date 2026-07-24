Tokom nedavnog sastanka u Ovalnom kabinetu, Tramp je, prema rečima osobe koja je čula njegove komentare, oštro govorio o iranskim liderima, vređajući ih i psujući, izveštava Volstrit žurnal.

Neki od njegovih savetnika sada se plaše da rat počinje da obeležava njegov drugi mandat.

Sukob je doveo do rasta cena, pada predsednikovog rejtinga i smrti više od desetak američkih vojnika, a republikanci su takođe zabrinuti zbog posledica na kongresnim izborima.

Trampovo rastuće poverenje u pregovore

Tramp već mesecima pokušava da zaustavi rat.

U aprilu je proglasio prekid vatre nakon što je Iranu zapretio uništenjem "čitave civilizacije".

U junu je objavio da su SAD i Iran potpisali memorandum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Ali zatišja su bila kratkotrajna. Vašington i Teheran su ponovo razmenili vatru poslednjih nedelja, a Huti su u sredu pucali na dva saudijska tankera u Crvenom moru, što je dovelo do skoka cena nafte.

Prema rečima ljudi upoznatih sa situacijom, Tramp je poslednjih dana postao sve skeptičniji da razgovori sa Iranom mogu dovesti do trajnog mira.

Visoki zvaničnik administracije rekao je da predsednik veruje da Iran razume samo vojnu silu i da je sada u "režimu odmazde" prema Teheranu.

SAD šalju više trupa u region Američka vojska šalje više trupa, medicinskog osoblja i oružja na Bliski istok kako bi Trampu pružila više vojnih opcija ako odluči da pojača napade.

Iran je do sada izdržao više talasa američkih vazdušnih udara. Međutim, duža vojna kampanja mogla bi dodatno iscrpiti američke zalihe municije i javnu podršku.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit rekla je da je Iran prekršio memorandum sa Sjedinjenim Državama, pucajući na komercijalne brodove i ubijajući američke vojnike.

- Predsednik Tramp neće stajati po strani i dozvoliti ovakvo terorističko ponašanje -rekla je.

Dodala je da Iran plaća cenu i da će je plaćati "dok se ne vrati za pregovarački sto na način koji predsednik Tramp smatra smislenim".

Tenzije i sa Netanjahuom

Rat je takođe pojačao tenzije sa Izraelom, najbližim partnerom Amerike u sukobu sa Iranom.

Tramp je, prema rečima visokog zvaničnika administracije, frustriran izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i povremeno govori pomoćnicima da ne želi da razgovara sa njim niti da se sastaje sa njim.

Izraelci pokušavaju da organizuju sastanak između njih.

Netanjahu bi trebalo da dođe u Sjedinjene Države sledeće nedelje na sahranu senatora Lindzija Grejama, ali planovi još nisu finalizovani.

Strah od iranske odmazde

Rat takođe ima lične posledice za Trampa i neke od njegovih najbližih pomoćnika.

Neki visoki zvaničnici su upozoreni da Iran pokušava da ih ubije i savetovano im je da ne koriste usluge zajedničkog prevoza.

Tokom samita u Turskoj, Tramp je obavešten o izraelskim obaveštajnim podacima o novoj iranskoj zaveri za njegovo ubistvo.

Neki zvaničnici su ocenili da je zavera nepouzdana, ali je to bio jedan od razloga zašto je Tramp odleteo iz Turske starijom verzijom aviona Er Fors Van.

Tramp je bio besan kada su informacije procurele u medije. Smatrao je curenje informacija bezbednosnim problemom, a neki zvaničnici su bili primorani da predaju svoje telefone dok se ne urade napori da se utvrdi ko je procurio informacije.

Rat deli Trampovu koaliciju

Neki od Trampovih saveznika sve su glasniji po pitanju političke cene rata.

Konzervativna voditeljka Lora Ingram upozorila je da vreme ističe pre kongresnih izbora, a Stiv Benon, dugogodišnji Trampov saveznik, okrivio je Netanjahua za rat.

- Netanjahu nas je uveo u strašan sukob pun laži - rekao je Benon.

- Ljudi to vide svojim očima - dodao je.

Bela kuća pokušava da se ponovo fokusira na ekonomiju.

Tramp je ove nedelje pomogao da se vrate tela četvorice američkih vojnika poginulih na Bliskom istoku, a zatim je u Džordžiji govorio o merama za porodice i troškovima života.

Istovremeno, njegovi savetnici održavaju sastanke o tome kako sniziti cene goriva pre izbora.

U junu je Tramp rekao pomoćnicima da vrše pritisak na benzinske pumpe i naftne kompanije da snize cene jer veruje da im je njegova administracija toliko pomogla.

"Vraća se vojnoj opciji"

Tramp i dalje insistira da Iran ne sme imati nuklearno oružje. On veruje da može da slomi volju Irana agresivnom kampanjom bombardovanja, prema osobi upoznatoj sa njegovim razmišljanjem.

Republikanski kongresmen Majkl Mekol, član Odbora za spoljne poslove Predstavničkog doma, veruje da je Tramp pokušao da pruži šansu miru.

- Mislim da on veruje da je dao šansu miru - rekao je Mekol.

- Vraćamo se na plan A, koji je vojna operacija - dodao je.