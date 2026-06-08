Juče oko 17 sati dvojica dečaka su se utopila u Velikoj Moravi.

Kako saznajemo, jedan ima 11, a drugi 15 godina. Jedan je iz sela, a drugi iz naselja Grad Stalać.

Kobnog dana oni su se kupali na seoskoj plaži, ali i pecali.

-Čuo sam da su u tom trenutku bili u vodi gde je mulj, a onda je jednog od njih povukao vir, pa je on za sobom povukao i drugog dečaka, pa su obojica počela da se dave. Na plaži je bilo još ljudi, a prvi do njih je doplivao naš komšija zvani Gule. Obojicu ih je zgrabio i izvukao na obalu, pa je započeta reanimacija, ali su oba mališana preminula. Svi smo slomljeni, ovo je nezapamćena tragedija u našem selu - rekao je za Alo.rs meštanin Stalaća.