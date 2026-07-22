Tri osobe poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u novosadskom naselju Klisa, kada je automobil "golf", iz za sada neutvrđenih razloga, sleteo sa poljskog puta i završio prevrnut na krovu u odvodnom kanalu. Kako nezvanično saznajemo, vozač se u trenutku nesreće vraćao sa pecanja.

Tragedija se dogodila na takozvanom letnjem putu koji povezuje Ulicu Majke Jugovića i Ulicu Živojina Ćuluma u naselju Veliki Rit, a prvi tragovi nesreće primećeni su jutros oko 9.15 časova.

Građani su primetili tragove koji vode ka kanalu, kao i delove automobila koji su virili iz vode, nakon čega su odmah obavestili policiju.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i Hitne pomoći. Zbog nepristupačnog i blatnjavog terena spasilačke ekipe nisu mogle odmah da priđu vozilu, pa je tek posle gotovo pola sata započeta akcija izvlačenja.

Automobil sive boje bio je potpuno prevrnut na krov i gotovo u potpunosti pod vodom.

Vatrogasci-spasioci morali su da uđu u kanal i uz pomoć specijalnog hidrauličnog alata iseku deo vozila kako bi došli do putničke kabine. Iz olupine su potom izvučena tela dva muškarca i jedne žene.

Kako saznajemo, pretpostavlja se da stradali nisu meštani Klise, već da su se automobilom vraćali sa pecanja kada je iz za sada nepoznatog razloga vozilo sletelo sa puta.

Zbog nepristupačnog terena u pomoć je pozvana dodatna mehanizacija, pa je traktorom izvučena olupina automobila na obližnji put.

Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt svih putnika.

Na mestu nesreće satima je trajao uviđaj kojim je rukovodio dežurni javni tužilac. Tela nastradalih upućena su na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu, gde će biti obavljena obdukcija i utvrđen tačan uzrok smrti.

Biće obavljeno i vanredno tehničko veštačenje automobila kako bi se utvrdilo da li je eventualni kvar doprineo tragediji ili je do nesreće došlo usled drugih okolnosti.

Policija nastavlja intenzivnu istragu kako bi utvrdila sve detalje ove teške saobraćajne nesreće.