Blagomir K. (61) iz Kaluđerice ubio je suprugu Milosiju K. (62), a potom pokušao da oduzme sebi život u tragediji koja je potresla ovo beogradsko naselje. Prema rečima komšija, sumnja se da je razlog bio strah da će postati teret svojoj deci.

Ubistvo i samoubistvo dogodilo se 22. jula 2015. godine u porodičnoj kući porodice K. u Kaluđerici.

Prema nezvaničnim informacijama, Blagomir je suprugu usmrtio jednim ubodom nožem, dok je sebi zadao četiri ili pet ubodnih rana. Tela supružnika pronađena su u podrumu kuće.

Komšije su tada pričale da je Blagomir kobnog dana sišao u podrum sa namerom da sebi presudi, ali da je za njim krenula i Milosija.

Kako su navodili meštani, ona je pokušavala da ga odgovori od te namere, ali kada je videla da je odlučan, navodno mu je rekla da ne želi da živi bez njega.

Čuo sam da je Milosija prvo odvraćala Blagomira od samoubistva, ali kada je shvatila da je čvrst u svojoj nameri, rekla mu je da prvo nju ubije, jer bez njega ne želi da živi. Blagomir je potom jednim ubodom usmrtio suprugu, a sebe tek nakon nekoliko uboda - ispričao je tada njihov komšija.

Meštani su verovali da bi razlog za ovakav tragičan potez mogao da bude strah da će postati teret svojoj deci.

Kako su tada pričali, Blagomir i Milosija su punih deset godina negovali njegove nepokretne roditelje, sve dok oni nisu preminuli.

Komšije su ih opisivale kao skladan bračni par koji se mnogo voleo.

Kada bi Milosija krenula u grad, Blagomir bi je pratio do autobuske stanice i čekao kada se vraća. Uvek su išli ulicom držeći se za ruke. Tolika je bila njihova ljubav - govorili su meštani.

Dodavali su da su ih poslednjih godina sustigli zdravstveni problemi. Milosiji je, prema njihovim rečima, nekoliko meseci ranije ugrađen stent nakon infarkta, dok se Blagomir žalio na različite tegobe.

Tokom dana nakon tragedije, kuća porodice K. bila je puna rodbine, prijatelja i komšija koji su pokušavali da pruže podršku njihovoj deci.

Sin Aleksandar bio je u velikom šoku.

Koliko sam čuo, Aleksandar je tog dana više puta pozivao roditelje, ali pošto se nisu javljali, zamolio je Božidara da ih obiđe. On ih je pronašao u podrumu i odmah pozvao Aleksandra - ispričao je jedan od komšija.

Policija i tužilaštvo su nakon uviđaja radili na utvrđivanju svih okolnosti tragedije.