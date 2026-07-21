Dvadesetpetogodišnji mladić iz Viteza preminuo je u bolnici od teških povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći u centru Sarajeva, kada se električnim trotinetom sudario sa automobilom.

Nesreća se dogodila 20. jula oko 7.45 časova na raskrsnici ulica Vilsonovo šetalište, Vrbanja, Kotromanića i Most Suade i Olge.

Prema saopštenju MUP-a Kantona Sarajevo, u sudaru su učestvovali automobil "škoda jeti", kojim je upravljao E. T. (63) iz Sarajeva, i električni trotinet kojim je upravljao K. Đ. (25) iz Viteza.

Mladić je zadobio teške povrede opasne po život i hitno je prevezen u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je preminuo 21. jula u 00.39 časova.

Uviđaj je obavljen pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uz učešće pripadnika policije i sudskih veštaka saobraćajne i mašinske struke.

Avaz