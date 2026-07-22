PIŠE: Suzana Božinović

Jedna od najpotresnijih nesreća koja se dogodila na području boljevačke opštine i danas se prepričava u Timočkoj krajini. U selu Osnić, pre nekoliko godina, život je izgubio Jovica Barbulović (53), vredni domaćin čija je smrt šokirala meštane i policajce koji su izašli na uviđaj.

Jovica je tog dana otišao u seoski mlin kako bi samleo žito. Bio je poznat kao vredan i pošten čovek, a meštani su ga opisivali kao domaćina za primer.

Nesreća se dogodila u trenutku kada je sipao žito u veliki mlin. Prema rezultatima istrage, deo odeće zahvatio je mehanizam mašine, nakon čega je došlo do tragedije.

Jovica je ostao sam u objektu, a prve jezive prizore zatekao je njegov petnaestogodišnji unuk, koji je došao do mlina nakon poziva meštana.

Prizor koji je zatečen na mestu nesreće potresao je i iskusne policajce. Delovi odeće i ostaci stradalog čoveka pronađeni su u unutrašnjosti objekta, zbog čega su nadležni dugo pamtili ovaj slučaj.

Meštani su kasnije pričali da je jedna starija žena koja je živela u blizini čula da mlin radi normalno, a potom i neobične zvuke. Pošto nije mogla sama da ode do objekta, pozvala je Jovičinu porodicu.

Kada je njegov unuk stigao, usledio je šok koji će zauvek pamtiti.

Istraga je pokazala da nije bilo elemenata krivičnog dela i da je Jovica stradao nesrećnim slučajem.

Iza njega su ostali supruga, ćerka, zet i unuk. Porodica i prijatelji oprostili su se od čoveka za kog su svi govorili da je bio vredan, miran i pošten domaćin.

Ispred mlina meštani su kasnije pronašli samo njegovu kapu — poslednji trag koji je ostao iza čoveka koji je tog dana krenuo da obavi običan posao, a kući se više nikada nije vratio.