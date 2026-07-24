Tejt, koji se javno izjašnjava kao mizogin, i njegov mlađi brat privedeni su od strane američkih vlasti u Majamiju u subotu, u potezu koji je njihov advokat okarakterisao kao „politički motivisan”.

Braća Tejt se protive svom izručenju.

„Ne”, odgovorila je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit na konferenciji za novinare na pitanje da li Tramp ili administracija planiraju da intervenišu u procesu izručenja braće Tejt.

I državni sekretar Marko Rubio se ogradio od ovog slučaja u ime administracije.

„Nemamo nikakvu ulogu u tome, ni sada, a možda ni ikada”, rekao je on novinarima na Filipinima u sredu.

Braća Tejt su vatrene pristalice Trampa i bili su deo hipermaskuline „manosfere” koja je doprinela pobedi ovog republikanca na predsedničkim izborima u SAD 2024. godine.

Endru Tejt je takođe u prošlosti pokušavao da izgradi odnose sa Trampovim sinovima, Donom Mlađim i Baronom, preneli su američki mediji.

Braća Tejt su uhapšena nakon što su britanski tužioci objavili nove optužbe za silovanje, seksualnu trgovinu ljudima i napad. Sada se suočavaju sa ukupno 59 optužbi – 42 protiv Endrjua i 17 protiv Tristana.

Njihov advokat je u ponedeljak izjavio da su nevini i da će se protiviti izručenju.

„To je politički motivisano. U to nema sumnje”, rekao je advokat Džozef Mekbrajd novinarima ispred suda u Majamiju nakon saslušanja u ovom slučaju.

U Rumuniji, gde su boravili poslednjih godina, braća Tejt se suočavaju sa optužbama za trgovinu maloletnicima, seksualni odnos sa maloletnom osobom i pranje novca.

U martu 2025. godine, američka savezna država Florida pokrenula je krivičnu istragu protiv braće. Status te istrage nije jasan.

Kongresmenka Jasamin Ansari, demokratkinja iz Arizone, zatražila je istragu o tome da li su zvaničnici Trampove administracije, kancelarije u Kongresu ili ljudi bliski predsedniku neprimereno intervenisali kako bi zaštitili braću Tejt.

„Nijedan pojedinac – bez obzira na bogatstvo, političku pripadnost ili pristup predsedničkoj porodici i samom predsedniku – nije iznad zakona niti van domašaja pravde”, napisala je ona u pismu Džejmsu Komeru, predsedavajućem Odbora Predstavničkog doma za nadzor.



