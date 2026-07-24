Dan je rekao da je dron oboren oko 11 časova po lokalnom vremenu.

„Imali smo dron u vazdušnom prostoru. On je oboren oko 11 časova, od strane rumunskog pilota koji je upravljao avionom F-16. Važno je naglasiti da je područje bilo nenaseljeno, što je i razlog zbog kojeg je pilot mogao da dejstvuje odozgo ka dole", rekao je predsednik Rumunije.

On je dodao da ekipe nadležnih institucija trenutno istražuju slučaj kako bi utvrdile sve detalje incidenta, prenosi "Libertatea".

Rumunsko Ministarstvo odbrane oglasilo se saopštenjem:

„Avion F-16 Ratnog vazduhoplovstva Rumunije iz 86. Vazduhoplovne baze kod Feteštija, koji je u petak, 24. jula, bio na misiji nadgledanja i praćenja drona koji je ušao u nacionalni vazdušni prostor, dejstvovao je raketom na vazdušnu metu i oborio je iznad nenaseljenog područja u blizini mesta Padina, u okrugu Buzau. Radarski sistem za nadzor Ministarstva odbrane Rumunije (MApN) u ponedeljak, 20. jula, u 09:39 časova, otkrio je vazdušnu metu na udaljenosti od oko 20 kilometara istočno od Suline. Dva borbena aviona Eurofighter Typhoon italijanskog ratnog vazduhoplovstva iz 57. vazdušne baze „Mihail Kogalničanu“ i dva rumunska aviona F-16 iz 86. vazdušne baze kod Feteštija, koji su bili u službi vazdušne policije, poleteli su u 09:48, odnosno u 10:56 časova, radi praćenja situacije. Timovi MApN poslati su na lice mesta radi nadzora i analize događaja“, navodi se u saopštenju.

RO-Alert poruka u Tulči, Galacu i Braili pre obaranja drona

Rumunske vlasti su u petak poslale RO-Alert poruku, odnosno hitno upozorenje putem mobilnih telefona, stanovnicima okruga Tulča, Galac i Braila, kao i drugih područja, upozoravajući ih na mogućnost pada objekata iz vazdušnog prostora, u kontekstu napada dronovima koje je Rusija izvela na ciljeve u Ukrajini, u blizini rumunske granice.

U poruci poslatoj na mobilne telefone građana navedeno je:

„Postoji mogućnost pada objekata iz vazdušnog prostora. Ostanite mirni! Sklonite se u podrume ili skloništa civilne zaštite. Ukoliko nemate sklonište, ostanite u kući, dalje od prozora i spoljašnjih zidova. Predviđeno trajanje: 90 minuta.“

Dron koji je eksplodirao na zgradi u Galacu

Jedan od najtežih incidenata na teritoriji Rumunije dogodio se u noći 29. maja 2026. godine, oko 02:00 časa. Ruski vojni dron tipa „Geran-2“, opremljen sa približno 30 kilograma eksploziva, srušio se direktno na krov desetospratnice u gradu Galac.

Snažan udar praćen je velikom eksplozijom i razornim požarom koji je zahvatio stan na poslednjem spratu. Majka i njen četrnaestogodišnji sin zadobili su opekotine i hospitalizovani su, dok je više od 70 stanara hitno evakuisano tokom noći.

Ruski dronovi se obaraju u zemljama NATO-a

Ponovljeni upadi neidentifikovanih letelica u vazdušni prostor NATO-a više ne završavaju samo radio-upozorenjima ili pratnjom. U poslednjoj godini saveznici su prešli sa običnog nadgledanja na direktnu neutralizaciju ciljeva koji predstavljaju rizik po nacionalnu i regionalnu bezbednost.

Napetosti su dostigle novu tačku u septembru 2025. godine. Nakon ponovljenih upada u poljski vazdušni prostor, vlasti u Varšavi donele su odluku bez presedana da obore strani dron koji je ušao na nacionalnu teritoriju.

Taj događaj označio je prvi slučaj da je jedna članica NATO-a presrela i uništila neovlašćenu letelicu iznad svog suverenog vazdušnog prostora.

Novo poglavlje u bezbednosti istočnog krila NATO-a otvoreno je u maju 2026. godine, ovog puta na teritoriji Estonije, tokom misije vazdušne policije. Rumunski vojni pilot, koji je upravljao borbenim avionom u okviru savezničkih snaga raspoređenih u regionu, presreo je i oborio strani dron koji je neovlašćeno ušao u estonski vazdušni prostor.

Brza i precizna intervencija rumunskog pilota bila je prva takva akcija koju je izveo rumunski vojni pilot na teritoriji druge savezničke države u okviru NATO misije kolektivne odbrane, navodi pomenuti portal.

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