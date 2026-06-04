Pravo policijsko opsadno stanje danas se dogodilo u novopazarskom prigradskom naselju Požega, gde su pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) sproveli veliku akciju hapšenja i pretresa kuće E. Dž.

Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, u akciji je učestvovalo čak 11 vozila specijalnih jedinica, dok su naoružani pripadnici SAJ-a zauzeli položaje oko kuće i obezbeđivali šire područje tokom izvođenja akcije.

Kako se saznaje, E. Dž. se sumnjiči za krivična dela pokušaja ubistva i izrade falsifikovanih dokumenata, a pretresi su izvršeni na više lokacija povezanih sa osumnjičenim.

Na snimku akcije vidi se trenutak kada specijalci blokiraju prilaz objektu, dok su meštani sa nevericom posmatrali jednu od najvećih policijskih akcija u ovom delu Novog Pazara poslednjih godina.

Meštani Požege navode da je naselje od ranih jutarnjih sati bilo pod jakim policijskim obezbeđenjem.

- Videli smo veliki broj vozila i naoružane specijalce. Cela ulica bila je puna policije, a prilazi kući su bili pod kontrolom - ispričao je jedan od stanovnika ovog naselja.

Zasad nema zvaničnog saopštenja nadležnih organa o detaljima istrage, niti o tome da li je tokom pretresa pronađen materijal koji bi mogao biti korišćen kao dokaz u daljem postupku.

Alo/Sandžak Danas

BONUS VIDEO