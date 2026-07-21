"Izdato je upozorenje na grmljavinske nepogode do kraja dana. Pratite informacije nadležnih organa", navodi se u poruci RHMZ-a.

Danas u 9.38 časova RHMZ pokrenuo je proceduru za prenos SMS hitnih informacija građanima Srbije. Prva poruka stigla je građanima Kruševca.

Takođe, MUP je na svom sajtu za danas objavio upozorenje na oluju sa gradom i olujnim vetrom.

U upozorenju se navodi:

Alarm: Vanredni događaj

Oluja

Jugozapadna, Južna i Jugoistočna Srbija

Opis: Oluja sa gradom i olujnim vetrom 21.07.2026. godine

Uputstva za građane: Opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Preporuka je da ne krećete na put. Zaštite vozila i imovinu.

Uz to priložena je i mapa ugroženog područja:

RHMZ je prethodno izdao za danas upozorenje na grmljavinske nepogode za područje Srbije.

- Danas posle podne, uveče i u toku noći biće nestabilno sa lokalnim vremenskim nepogodama: jakim pljuskovima, grmljavinom, gradom i olujnim vetrom, naročito izraženim na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije - navodi se u upozorenju RHMZ.

RHMZ je dodao da će za konkretne lokacije izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.