

Nakon višesatne potrage, slovenačka policija uhapsila je Amira Uzunovića (39), državljanina Bosne i Hercegovine, koji je bio u bekstvu zbog sumnje da je u Vuhredu brutalno ubio svoju suprugu Zijadu (36). Inače, nakon što je počinio stravičan zločin hladnokrvno je pobegao, a telo nesrećne žene zatekao je njihov maloletni sin (12) u lokvi krvi!

Kako je saopštila Policijska uprava Celje, osumnjičeni je pronađen i priveden nešto pre ponoći u blizini mesta zločina, a prilikom hapšenja nije pružao otpor.

Za Uzunovićem je tokom čitavog dana bila organizovana opsežna potraga u kojoj je učestvovalo više od 30 policajaca. U akciji su korišćeni helikopter, dronovi i konjičke jedinice, dok su o njegovom bekstvu obaveštene i policijske službe Hrvatske i Austrije kako bi se sprečilo eventualno bekstvo preko granice. Njegova fotografija objavljena je u gotovo svim regionalnim medijima, pa i u srpskim.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Uzunović se sumnjiči da je nožem usmrtio svoju suprugu u njihovom stanu u centru Vuhreda. Tragedija je otkrivena u noći između nedelje i ponedeljka, nakon što je lekar o slučaju obavestio policiju, koja je odmah izašla na teren i započela uviđaj.

Posebno potresan detalj ove tragedije jeste sudbina njihovog maloletnog sina, starog oko 12 godina. Kako prenose slovenački mediji, dečak je po povratku kući pronašao beživotno telo svoje majke. U šoku je odmah pozvao strica, koji je došao po njega i odveo ga u Dom zdravlja, nakon čega je brigu o detetu preuzeo Centar za socijalni rad.

Istražitelji još utvrđuju šta je prethodilo zločinu i zbog čega je došlo do ubistva. Motiv za sada nije zvanično poznat, a policija je navela da je osumnjičeni u poslednjem periodu ispoljavao znake psihičke nestabilnosti. Ipak, nadležni ističu da će sve okolnosti biti rasvetljene tokom daljeg kriminalističkog postupka i veštačenja.

- U navedenoj porodici do sada nikada nismo intervenisali, osumnjičeni nije bio evidentiran zbog sumnje da je počinio bilo kakvo krivično delo. Ranije smo ga evidentirali samo zbog saobraćajnog prekršaja - saopštili su iz policije.

Amir i Zijada Uzunović poreklom su iz okoline Kaknja u Bosni i Hercegovini, dok su godinama živeli i radili u Sloveniji. U braku su bili oko 15 godina i imaju maloletnog sina. Vest o ovom zločinu potresla je lokalnu zajednicu, a istraga će pokazati kako je došlo do porodične tragedije koja je završena ubistvom i bekstvom osumnjičenog, čiji je pokušaj skrivanja okončan brzom akcijom slovenačke policije.

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