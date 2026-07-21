Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), nakon veoma nestabilnog utorka koji je centralnim i južnim delovima Srbije doneo grad i olujne vetrove uz temperature do 33 stepena, pred nama je i dalje period čestih promena. Konačna stabilizacija vremena i povratak sunčanih dana očekuju se tek od 28. jula, nakon čega sledi postepeni porast temperature. Do tada, Srbiju očekuju još dva talasa vlažnog i nestabilnog vazduha koji će doneti prolazna naoblačenja i padavine.

Padavine i upaljen meteoalarm u većem delu zemlje

U sredu će u Srbiji preovlađivati promenljivo oblačno vreme. Dok će na severu zemlje veći deo dana biti suv uz sunčane intervale, u ostalim krajevima se očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, koji će biti češći u jutarnjim i prepodnevnim satima. Tokom popodneva padavine će postati ređa pojava, a najviša dnevna temperatura biće od 23 do 28 stepeni, dok će minimalna biti od 15 do 20 stepeni.

RHMZ je za sredu aktivirao meteoalarme zbog opasnih vremenskih pojava:

"Narandžasti" meteoalarm važi za jugoistočnu Srbiju zbog grmljavine sa gradom, vetra jačeg od 17 m/s i obilnih padavina.

"Žuti meteoalarm" upaljen je za zapadnu, jugozapadnu, istočnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i Kosovo i Metohiju.

Uticaji i potencijalna šteta:

Grmljavina i grad: Rizik od udara groma, opasnost po ljude i životinje, problemi u telekomunikacijama i radu električnih uređaja, kao i ozbiljne štete na imovini i u poljoprivredi.

Obilne padavine: Moguće su poteškoće u urbanim sredinama, problemi sa kišnom kanalizacijom, saobraćajni kolapsi i šteta na imovini.

Jak vetar: Udari vetra preko 60 km/h mogu lomiti grane drveća, oštetiti plastenike i voćnjake, te izazvati probleme u građevinarstvu, naročito kod rada sa kranovima.

Kratkotrajni predah uz pretežno sunčano prepodne

Četvrtak nam donosi pretežno sunčano jutro i prepodne, ali se već u drugom delu dana očekuje novo naoblačenje. Uveče i tokom noći ka petku, severne i zapadne predele Srbije zahvatiće kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi.

Vetar će biti slab do umeren, dok će na severu Vojvodine i istoku zemlje povremeno biti i jak. Jutarnja temperatura biće od 10 do 17 stepeni, a maksimalna dnevna od 26 do 30 stepeni.

Osetno osveženje i vetrovito vreme

Petak će biti u znaku promenljive oblačnosti i svežijeg vazduha. Na severu zemlje biće uglavnom suvo, dok se u centralnim i južnim krajevima mestimično očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Najviša temperatura će u nekim mestima na jugu iznositi tek 19 stepeni, dok će na severu i istoku dostizati 27 stepeni. Krajem dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje, uz pojačan severozapadni vetar.

Sunčana subota kao najava stabilizacije

U subotu nas očekuje pretežno sunčano vreme uz blagi razvoj dnevne oblačnosti. Biće to idealan dan za boravak u prirodi jer nema najavljenih opasnih meteoroloških pojava.

Najniža temperatura biće od 9 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni, dok će na istoku zemlje i dalje povremeno duvati jak zapadni vetar. Ipak, ovo poboljšanje će biti kratkog daha jer nas već oko 27. jula očekuje novo prolazno naoblačenje.

Čubrilo: Stiže nam i "hladni front"

Meteorolog amater Marko Čubrilo potvrđuje da nas u sredu čeka dodatno osveženje uz maksimume od 17 do 25 stepeni. On ističe da "drugi deo nedelje donosi premeštanje još jednog hladnog fronta u četvrtak posle podne, tako da bi petak bio relativno svež, nestabilan i vetrovit".

Čubrilo u vremenskoj prognozi navodi da će petak nad celim regionom biti vetrovit uz dnevne maksimume od 14 do 24 stepena, dok će na obali duvati jaka bura. Prema njegovim rečima, očekuju nas znatno svežije noći.

- Minimumi će se kretati od 7 do 17 stepeni, a po nekim visoravnima i planinskim kotlinama biće samo oko 4 stepena - najavio je Marko Čubrilo.

Prognozira da će se oko 27. jula desiti novo prolazno pogoršanje vremena uz pljuskove i osveženje. Ipak, za sve one koji željno isčekuju stabilno leto, Čubrilo ima dobre vesti.

- Početak avgusta bi trebao biti stabilniji i topliji - poručio je Čubrilo.

Blic