Na autoputu Vranje-Leskovac, u blizini Grdelice, danas oko 15.45 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali sanitetsko vozilo i kamion.

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla Jugmedia, vozač sanitetskog vozila zadobio je teške telesne povrede.

Kako tvrde očevici, sanitetsko vozilo vranjskih registarskih oznaka, počelo je da dimi. Prema njihovim navodima, vozač je u tom trenutku izašao iz vozila u pokušaju da vidi o čemu se radi, kada je na njega naleteo kamion.

Okolnosti pod kojima je došlo do nezgode, kao i tačan sled događaja, biće utvrđeni istragom.

Zvanične informacije o uzroku saobraćajne nezgode zasad nisu saopštene.

Alo/Jugmedia

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