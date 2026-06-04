I nakon upozorenje BIE kako je put u Crnu Goru nebezbedan, predsednik se iz Tivta obratio i poručio da se oseća bezbedno i sigurno, jer ima profesionalno obezbeđenje - pripadnike "Kobri".

-To nije neka velika tajna, imali ste i ranije u skaj zapisima iz razgovora skinuti. Reč je o vođama klanova, ne vidim tu velike novosti. Kada postoje nepotrebne političke tenzije između Podgorice i Beograda, morali smo svi da budemo mnogo racionalniji i pažljiviji. To da će kriminalci da rade svoj posao, pa dobro, to im je posao. Morate da računate da toga ima u svakoj zemlji - kaže Vučić i dodaje:

-Protiv mene godinama vode kamđanju, neistinitu i brutalnu protiv mene.

-Na pamet mi ne i palo nešto slično da organizujem. Ja bih danas potpuno drugačije postupao. Rekao bih "izvinite zbog nelagode, ja ću da platim cenu". Njima nisu našli ni palicu ni bokser, te priče o destibilizaciju su potpuno bespotrebne. Tu nije imalo nijednog kriminalca. Manje od proseka u bilo kom vozu ili avionu. To su aktivisti koji su hteli da zakače neke banere. Hteli su da mi omoguće bolje okruženje, kako bih se ja obradovao - kaže Vučić o jučerašnjem dešavanju na aerodromu u Tivtu.