Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora unutrašnje kontrole, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su policijske službenike PU za grad Beograd B. M. (1985) i N. K. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Oni se sumnjiče da su, svesno i sa umišljajem, postupili suprotno zakonima i internim aktima Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se uređuju bezbednosne provere i odredbama Pravilnika o prostorno-tehničkim uslovima za bezbedno smeštanje i čuvanje oružja i municije i na taj način omogućili jednom građaninu ponovnu nabavku više komada vatrenog oružja, kao i odobrenje za ponovno izdavanje kolekcionarske dozvole, a kome u prethodnom periodu nisu odobrene zbog postojanja bezbednosnih smetnji.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i, uz krivičnu prijavu, biće privedeni nadležnom tužilaštvu.

